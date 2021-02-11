🔹 Суточные лимиты на объем операций в Системе быстрых платежей, устанавливаемые банками для своих клиентов, должны составлять не менее 150 тыс. рублей. Это будет установлено указанием, проект которого разработал Банк России. Скорректировать свои лимиты банки должны будут до 1 октября 2021 года. Это позволит повысить доступность переводов через СБП для граждан, подчеркивают в ЦБ.

🔹 К лету цены на новостройки могут вырасти еще на 7% из-за резкого подорожания стройматериалов, девелоперы уже пересматривают прайс-листы, говорят участники строительной отрасли. Увеличение утилизационного сбора негативно повлияет на инвестиции в отрасль переработки металлолома, а также на себестоимость лома и металлопродукции — такое постановление намерено утвердить правительство. За год стройматериалы, в частности арматура, уже прибавили в цене до 50%. Доля строительных материалов в себестоимости квадратного метра жилья составляет 30—40% в зависимости от класса проекта.

🔹 Задолженность населения на розничном рынке электроэнергии в России в 2020 году выросла на 12 млрд рублей (до 66,6 млрд) по сравнению с показателем предыдущего года, следует из презентации первого зампреда правления Центра финансовых расчетов Дмитрия Чернова. В целом население формирует 23% долгов, промышленность — 18%, бюджетные потребители — 4%, сельхозтоваропроизводители — 1%.



🔹 Банки.ру объявит победителей «Банка года» 18 февраля 2021 года. Так, лидером «Народного рейтинга» Банки.ру в 2020 году стал Совкомбанк с итоговым баллом 76,4. За прошедший год в «Народный рейтинг» поступило 7 752 отзыва о работе банка.

