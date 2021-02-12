Пенсионный фонд России (ПФР) будет объединен с Фондом социального страхования (ФСС), пишут «Известия» , ссылаясь на источники. Новую структуру с высокой долей вероятности может возглавить замминистра труда Алексей Скляр, сообщили они. Глава ПФР Максим Топилин покидает свой пост, подтвердили источники, близкие к правительству.

Смена главы ПФР может быть связана с новой стратегией социально-экономического развития, которая сейчас разрабатывается в правительстве, предположил источник, знакомый с ситуацией. Вероятно, Пенсионный фонд возглавит человек, связанный с государственными финансами, который лучше справится с задачами, предусмотренными в стратегии, считает он. Также отставка Топилина может быть связана и с намерением объединить социальные фонды — ПФР, Фонд обязательного медицинского страхования (ФОМС) и ФСС, не исключил источник. Ранее об этой идее говорила заместитель председателя правительства Татьяна Голикова. Топилин это предложение не поддерживал.

СМИ: глава ПФР Максим Топилин может покинуть фонд в ближайшее время Официальных подтверждений отставки нет.

К Максиму Топилину на посту главы Пенсионного фонда были претензии со стороны нынешнего министра труда Антона Котякова, слышал другой источник, близкий к правительству. Нынешний глава ПФР может не справиться с цифровизацией работы ведомства: система создавалась не при нем, а сам Топилин лучше справляется с контролирующими функциями, чем с созданием нового, отметил собеседник.

По мнению проректора Финансового университета при правительстве РФ Александра Сафонова, пост главы ПФР могут предложить нынешнему главе ФСС Андрею Кигиму. Также подходящей кандидатурой можно считать нынешнего финансового омбудсмена Юрия Воронина, полагает Сафонов.