Новым руководителем Пенсионного фонда России стал Андрей Кигим. Распоряжение о его назначении подписал председатель правительства РФ Михаил Мишустин, сообщается на сайте Кабмина.

Максим Топилин освобожден от этой должности.

Андрей Кигим ранее возглавлял Фонд социального страхования РФ. В этой должности он проработал почти восемь лет. До этого дважды избирался на пост президента Всероссийского союза страховщиков, был президентом Национального союза страховщиков ответственности, Российского союза автостраховщиков.

«О назначении нового председателя ФСС вместо перешедшего в ПФР Андрея Кигима будет сообщено дополнительно», — отмечается в релизе правительства.



Ранее газета «Известия» со ссылкой на свои источники написала, что ПФР будет объединен с ФСС и новую структуру с высокой долей вероятности может возглавить замминистра труда Алексей Скляр.