Фондовые торги в РФ открылись в «красной зоне», свидетельствуют данные Московской биржи.

На 10:16 мск индекс Мосбиржи потерял 0,8% к уровню закрытия предыдущих торгов и составил 3 386,98 пункта. Индекс РТС ушел вниз на 1,35% — к отметке 1 441,54.

«Внешний фон на открытии торгов пятницы складывается умеренно негативный. Цены на нефть продолжают начатое накануне снижение, а настроения на мировых фондовых площадках несколько ухудшились», — отмечает аналитик ИК «Велес Капитал» Елена Кожухова.

В свою очередь управляющий эксперт Промсвязьбанка Екатерина Крылова указывает, что «цены на нефть остаются под давлением ввиду исчерпания идей для роста. Кроме того, ведущие отраслевые эксперты — МЭА и ОПЕК — в ежемесячных обзорах ухудшили ожидания по спросу на сырье на этот год… Ключевыми факторами сдерживания роста спроса стали возобновление карантинов, строгие ограничения в мобильности населения и довольно медленное разворачивание вакцинной кампании в Европе».

