Новикомбанк продлил акцию «Кредит на любые цели» для розничных клиентов до 31 марта включительно, сообщает пресс-служба кредитной организации.

«В рамках акции можно оформить потребительский кредит по ставке 10,4%. Кредит в размере от 300 тыс. до 3 млн рублей предоставляется на срок от шести месяцев до трех лет, без обеспечения и поручительства. Воспользоваться предложением могут сотрудники компаний — участники зарплатных проектов банка», — говорится в релизе.

Заемные средства можно направить на рефинансирование кредитов в сторонних банках. Кроме суммы, необходимой для погашения задолженности, заемщик может получить и дополнительные средства на личные нужды.

В случае рефинансирования кредитов сторонних банков Новикомбанк не взимает комиссию за перевод средств. Кроме этого, нет условий, которые бы препятствовали досрочному погашению кредита. Погасить кредит до срока можно любым удобным способом, в том числе через мобильное приложение банка.