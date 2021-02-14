Московский Кредитный Банк (МКБ) запустил сервис по регистрации бизнеса (ИП или ООО) через мобильное приложение «МКБ Онлайн», сообщает пресс-служба кредитной организации.

«Услуга по регистрации предоставляется бесплатно. Для открытия бизнеса клиенту-физлицу достаточно иметь доступ к «МКБ Онлайн». После того как клиент банка подаст заявку, менеджеры свяжутся с ним, проконсультируют, помогут подготовить пакет документов и в электронном виде направят их в ФНС», — говорится в релизе.

Госпошлина за регистрацию бизнеса при такой форме регистрации не взимается. При личной подаче документов на регистрацию ИП пошлина составляет 800 рублей, ООО — 4 000 рублей. После регистрации банк открывает клиенту расчетный счет в МКБ.