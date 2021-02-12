Банк России прогнозирует восстановительный рост российской экономики в 2021 году на 3—4%, говорится в релизе регулятора.

«Оперативные индикаторы экономической активности свидетельствуют о продолжении восстановления экономики в начале 2021 года. Темпы восстановления будут поддержаны улучшением потребительских и деловых настроений на фоне частичного снятия ограничительных мер и вакцинации населения от коронавируса», — пояснили в ЦБ.

Однако масштабы восстановления в отдельных отраслях могут по-прежнему сильно различаться. В 2022—2023 годах ВВП, по прогнозу Центробанка, вырастет на 2,5—3,5% и 2—3% соответственно.

«На среднесрочную траекторию экономического роста значимое влияние будут оказывать динамика пандемии коронавируса в России и в мире, характер восстановления частного спроса в условиях возможного изменения поведения населения и бизнеса, а также траектория бюджетной консолидации. Мягкая денежно-кредитная политика продолжит оказывать поддержку экономике в течение 2021 года», — отмечается в сообщении.