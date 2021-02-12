Прогноз Банка России по инфляции на 2021 год повышен до 3,7—4,2%, говорится в комментарии по ключевой ставке, которая решением совета директоров регулятора была сохранена в пятницу на уровне 4,25% годовых.

В ЦБ отмечают, что инфляция складывается выше его прогноза. В январе годовой темп прироста потребительских цен увеличился до 5,2% (после 4,9% в декабре). «Это в значительной мере связано с ростом цен на мировых товарных рынках и с продолжением переноса в цены произошедшего ранее ослабления рубля, — поясняет регулятор. — Действие этих факторов может носить более продолжительный характер вследствие уже произошедшего ранее роста инфляционных ожиданий населения и бизнеса, а также сохраняющихся ограничений со стороны предложения».

Меры правительства ограничили рост цен на отдельные товары, напоминает регулятор. Показатели текущего темпа роста потребительских цен, отражающие наиболее устойчивые процессы ценовой динамики, по оценкам Банка России, находятся вблизи 4% в годовом выражении



Росстат: годовая инфляция в России ускорилась в январе до 5,19% В месячном выражении инфляция в январе этого года равнялась 0,67%.

Инфляционные ожидания населения снизились, однако остаются на повышенных уровнях по сравнению с периодом до начала пандемии, напоминают в ЦБ. Это в основном связано с произошедшим ранее ростом цен на отдельные товары повседневного спроса и курсовой волатильностью. Ценовые ожидания предприятий существенно не изменились после роста в предыдущие месяцы. Ожидания профессиональных аналитиков относительно инфляции в 2021 году и в среднесрочной перспективе заякорены вблизи 4%.

Сдерживающее влияние внутреннего спроса на динамику цен ослабевает при сохраняющемся инфляционном давлении со стороны издержек предприятий. Наиболее заметными становятся такие проинфляционные факторы со стороны предложения, как дефицит рабочей силы по ряду специальностей и дополнительные затраты предприятий на соблюдение противоэпидемических норм. При сохранении действия данных факторов в предстоящие кварталы возвращение инфляции к цели Банка России может происходить медленнее, чем предполагалось ранее.

По прогнозу Банка России, в феврале — марте годовая инфляция достигнет своего максимума и в дальнейшем будет снижаться. Траектория снижения будет определяться сроками исчерпания действия проинфляционных факторов, а также эффектами базы 2020 года.

«В базовом сценарии с учетом проводимой денежно-кредитной политики годовая инфляция составит 3,7—4,2% в 2021 году и останется вблизи 4% в дальнейшем», — отмечается в комментарии.



Напомним, ранее ЦБ прогнозировал инфляцию в 2021 году на уровне 3,5—4%.