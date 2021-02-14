Клиенты банка «Зенит» могут приобрести со скидкой до 4% квартиры от ГК ФСК в Москве или Московской области, а также сэкономить на регистрации договора приобретения. Девелопер предлагает недвижимость комфорт- и бизнес-класса в 19 жилых комплексах, сообщает пресс-служба кредитной организации.



Для получения скидки покупателям, которые ранее не обращались самостоятельно в ГК ФСК, необходимо предоставить справку о том, что они являются зарплатными клиентами или заемщиками банка «Зенит».

Клиенты банка «Зенит» также могут оформить ипотеку на покупку квартиры с господдержкой от 4,9% годовых на срок до 25 лет. Максимальная сумма кредита — до 12 млн рублей. Минимальный первоначальный взнос — 15% от общей стоимости квартиры.