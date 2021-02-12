Риски инвестиций в криптовалюты растут, это очень волатильные активы, считает глава Банка России Эльвира Набиуллина.



«Мое отношение к частным криптовалютам, в том числе к биткоину, не поменялось. Такой рост цен показывает потенциал волатильности таких частных криптовалют. Цена биткоина даже не влияет на ее сущность. На наш взгляд, это не валюта. Безусловно, интерес к этому активу у населения есть. Но риски те же самые были, остаются и даже усиливаются. То, что это очень волатильный актив, как он быстро растет в цене, точно так же он может падать. Это история показывает. Он может использоваться для разного рода сомнительных операций», — уточнила глава ЦБ.