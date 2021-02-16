Росбанк проработал новый формат отделений — hugital (human + digital), сообщил в интервью Банки.ру член правления банка Алексей Лола. Такие отделения могут появиться уже в следующем году.

«У нас проработан новый формат — hugital (human + digital), и он немножко отличается от того, что сделали Альфа-Банк, ВТБ. На западном рынке этот тренд уже сформировался несколько лет так же, как и термин phygital», — отметил Лола.

Член правления банка добавил, что пока не уверен, будут ли отделения нового формата открыты уже в текущем году.

«Возможно, начиная со следующего года. Если ты уже делаешь новые отделения, будь добр и старые переделать, а это существенные инвестиции. Я не имею в виду перестраивать всю сеть, но, по крайней мере, все отделения в каких-то крупнейших городах, например в Краснодаре, Екатеринбурге и Новосибирске», — сказал он.