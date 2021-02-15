Правительство РФ сформировало новый пакет поддержки бизнеса, пишут «Известия» . Об этом говорится в протоколе совещания у первого вице-премьера Андрея Белоусова. Антикризисный пакет, сформированный правительством, направлен прежде всего на сохранение занятости. В него вошли пять видов поддержки: перезапуск программы кредитования для МСП «ФОТ 0»; дополнительное снижение (на 2—3 процентных пункта) стоимости льготных кредитов для МСП за счет субсидий банкам; списание задолженности по налогам и страховым взносам для МСП из наименее восстановившихся отраслей из списка пострадавших от пандемии за март и I квартал 2020 года; фиксация кадастровой стоимости офисов, торговых объектов, точек общественного питания и бытового обслуживания на уровне 2020 года — для расчета налогов на имущество; переходный налоговый режим для компаний, утративших возможность пользоваться специальными условиями.

Перечень мер поддержки проходит под грифом «Считать возможным поддержать», следует из протокола совещания. Поручение дополнительно их проработать и рассчитать потребность в бюджетном финансировании дано Минэкономразвития, Минфину и ФНС — они должны сделать это совместно с ЦБ и Корпорацией МСП. Задача должна быть выполнена до 1 марта 2021 года. Как рассказал источник, близкий к Кабмину, перечень мер поддержки бизнеса, перечисленный в протоколе, — не окончательный, он может быть расширен и скорректирован.

Из-за волатильности нефтяных цен и угрозы санкций бюджет расходуется очень осторожно, поэтому власти отдают предпочтение точечным мерам поддержки, отметил руководитель направления «Макроэкономика» ЦМАКП Дмитрий Белоусов. По его словам, ситуацию на рынке труда в России сегодня можно охарактеризовать как слабо позитивную. Среди других мер поддержки занятости эффективными могли бы оказаться обнуление налога на ввоз оборудования, а также поддержка малообеспеченных семей — как прямыми выплатами, так и продуктовыми наборами, отметил Белоусов.

Предприниматели пожаловались на неоказанную господдержку В ФНС заявили, что ошибки в реестре могут быть исправлены организацией, которая передала сведения об оказанной поддержке.

Пакет мер может обойтись государству в 150—200 млрд рублей, подсчитали в рейтинговом агентстве НКР. По словам его управляющего директора Дмитрия Орехова, окончательная сумма будет сильно зависеть от возможностей бюджета и приоритетов в поддержке отдельных отраслей. По его мнению, наиболее эффективными мерами поддержки в прошлом году оказались снижение страховых взносов для МСП с 30% до 15%, налоговые каникулы, безвозмездные выплаты в размере одного МРОТ на одного сотрудника для поддержки занятости, а также льготное кредитование МСП. По словам директора Центра налоговой политики МГУ Кирилла Никитина, наиболее действенными мерами поддержки могли бы стать мораторий на мероприятия налогового контроля, а также создание механизма обеления бизнеса, чтобы тот не опасался, выходя «из тени», получить в качестве «бонуса» непосильные доначисления из «теневого» прошлого.