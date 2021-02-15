ВТБ c 15 февраля снижает комиссию на денежные переводы с карты на карту за границу — с 1,5% до 1% (для переводов на карты Visa и Mastercard), сообщает пресс-служба кредитной организации.



В настоящее время пользователи «ВТБ Онлайн» могут отправлять деньги на карты банков более 100 стран — как СНГ, так и дальнего зарубежья. Максимальная сумма разового перевода с карты на карту в другие страны составляет 150 тыс. рублей.

Комиссия за перевод для всех доступных стран — 1% от суммы операции, минимум 50 рублей.



«Для большинства иностранных туристов границы России по-прежнему закрыты, однако по статистике эквайринговой сети ВТБ, в Россию постепенно возвращаются иностранные студенты, сотрудники международных компаний и трудовые мигранты. При этом приезжие, как и россияне, теперь все чаще выбирают банковскую карту для повседневных расчетов. Согласно статистике ВТБ, держатели иностранных банковских карт в начале 2021 года потратили в России 2,4 млрд рублей, что на 11% больше, чем годом ранее. Таким образом, после снижения трат иностранных граждан в 2020 году их активность возвращается к допандемийным значениям», — говорится в релизе.