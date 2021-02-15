Тинькофф Банк подал заявку на регистрацию товарных знаков Tinkoff Pay и «Tinkoff Касса», сообщает VTimes со ссылкой на реестр заявок на регистрацию патентов и товарных знаков. Представитель Тинькофф Банка подтвердил подачу обеих заявок в Роспатент.

«Мы планируем объединить и развивать наши платежные технологии и продукты. Под брендом «Tinkoff Касса» будет работать система онлайн-платежей, а Tinkoff Pay должен стать платежной системой, которая объединит разные инструменты: электронный кошелек с токенами банковских карт, мгновенную оплату товаров и сервисов онлайн, технологию tap to phone и другие», — сообщил изданию представитель кредитной организации.

Ранее в феврале «Яндекс» объявил о планах запустить свой платежный сервис Yandex Pay. Сообщалось, что сервис предназначен для личного некоммерческого использования.

Первыми на российском рынке появились сервисы Apple Pay и Samsung Pay — осенью 2016 года, а также Android Pay (позже переименован в Google Pay) — в 2017-м. Чтобы воспользоваться ими, пользователю нужно ввести и сохранить в мобильном приложении данные банковской карты (или нескольких). Из сохраненных данных карты создается ее электронный токен, который потом участвует в трансакциях, — токенизация делает операции более безопасными, так как злоумышленники не могут перехватить данные плательщика.

Кроме того, возможность оплачивать покупки с помощью смартфона избавляет от необходимости всегда иметь при себе банковскую карту и снижает риск ее утери или кражи и использования ее злоумышленниками для списания средств, напоминает вице-президент ВТБ Алексей Киричек. По данным ВТБ, доля pay-сервисов в бесконтактных платежах по итогам 2020 года составила 37%.

Pay-сервисом можно воспользоваться и при оплате онлайн, если продавец поддерживает такую опцию. Как правило, онлайн-оплата банковской картой, в отличие от pay-сервиса, требует от пользователя ввода ее данных, если карта ранее не была привязана к конкретному сервису.