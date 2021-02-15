Банк «Кубань Кредит» ввел новые вклады — «Процентище!» и «В движении».

Депозит «Процентище!» открывается на срок от 546 до 1 100 дней. Минимальная сумма — 50 тыс. рублей. Доходность составляет 5,15—5,25% годовых. Дополнительные взносы предусмотрены в течение 91 дня (включительно) с даты заключения договора суммами от 1 тыс. рублей при пополнении наличными через кассу банка. При прочих способах пополнения минимальный дополнительный взнос не устанавливается. Расходные операции не допускаются. Проценты выплачиваются в конце срока.

«В движении» оформляется на 181 день. Доходность составляет 3—3,5% годовых. Минимальная сумма — 500 тыс. рублей. По вкладу возможны дополнительные взносы и расходные операции. Выплата процентов осуществляется в конце срока.

Оба вклада можно оформить в отделениях банка, а также через интернет-банк.