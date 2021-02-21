✅ Прибыль российского банковского сектора в январе 2021 года составила 205 млрд рублей, что соответствует уровню аналогичного месяца прошлого года, но почти на треть выше, чем в декабре-2020, говорится в информационно-аналитическом материале ЦБ. Количество прибыльных банков в январе выросло до 275 (75,3% от общего количества) с 237 в декабре, хотя их доля в активах сектора чуть снизилась (до 96% с 98% в последние месяцы 2020 года).

✅ На горизонте 2021 года в зоне повышенного риска находятся до 33 российских банков (9%), следует из индекса здоровья банковского сектора рейтингового агентства «Эксперт РА» по состоянию на 1 января. Аналитики выделяют три ключевые негативные тенденции в операционной среде, зафиксированные по итогам 2020 года.

✅ Торговые сети сообщили Минпромторгу о том, что производители яиц и мяса птицы предлагают пересмотреть условия договоров — повысить закупочные цены на величину до 10%, пишут СМИ, ссылаясь на источник на розничном рынке. По его словам, изготовители представили такое обоснование повышений, с которым торговые сети согласны. Когда запросы производителей объективны и обоснованы с экономической точки зрения, ретейлеры стараются постепенно повышать стоимость товаров, растягивая этот процесс во времени.

Россияне снижают шанс на займы массовыми онлайн-заявками Многочисленные обращения со стороны человека становятся причиной автоматических массовых отказов в займе.

✅ Мошенники все чаще пытаются вынудить своих жертв перевести им деньги на счет в другом банке, чтобы кредитная организация не смогла предотвратить хищение, и это стало серьезным вызовом, заявил первый замглавы департамента информационной безопасности Центробанка Артем Сычев.



✅ Ведущие инвестшоу Банки.ру «Это к деньгам» ищут инвестиционные сокровища в металлургическом секторе. Они готовились к скучному выпуску, а в итоге установили рекорд по покупке акций за время записи эпизода. Директор по стратегии ИК «Финам» Ярослав Кабаков показал ведущим подкаста звезды и жемчужины отрасли, а также рассказал историю про олово, которая может захлестнуть воображение.

✅ Берем одного безработного человека (например, студента) и одного пенсионера за 80 лет (или инвалида). Обратившись в ПФР, можно сделать так, что пенсионер будет получать прибавку к пенсии, а безработный, ухаживая за ним, — стаж и пенсионные баллы. Об этом — в новом выпуске Fingram.



✅ Банки.ру в 14-й раз объявил победителей «Банка года». Впервые награждение состоялось в онлайн-формате. Заслуженные награды и дипломы получили победители в 20 номинациях. Премию в номинации «Лучшая страховая компания» получила СК «АльфаСтрахование», в номинации «Лучшая инвестиционная компания» победил Тинькофф Банк, лучшим банкиром 2020 года по версии Банки.ру стал главный управляющий директор Альфа-Банка Владимир Верхошинский, а банком года признан «Сбер».