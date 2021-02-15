🔹 Ассоциации фондового рынка направили в комитет по стандартам по брокерской деятельности ЦБ на утверждение новую редакцию базового стандарта совершения брокером операций на финансовом рынке. В документе описан детальный механизм проведения тестирования неквалифицированных инвесторов, представлены вопросы с вариантами ответов. Согласно проекту стандарта, тестирование будет включать два блока вопросов: «самооценка» и «знания», в последнем блоке они будут различаться в зависимости от того, к какому инструменту инвестор хочет получить доступ.

🔹 Центр стратегических разработок провел исследование состояния бизнес-климата в России и выяснил, что почти половина российских компаний прогнозируют рост цен на свои продукты и услуги в рамках 8—10% в текущем году. Треть компаний выбрали традиционную для посткризисного периода стратегию, предполагающую развитие бизнеса за счет естественного роста, а каждая пятая российская компания планирует выводить на рынок новые товары и услуги.

🔹 Берем одного безработного человека (например, студента) и одного пенсионера за 80 лет (или инвалида). Обратившись в ПФР, можно сделать так, что пенсионер будет получать прибавку к пенсии, а безработный, ухаживая за ним, — стаж и пенсионные баллы. Об этом — в новом выпуске Fingram.

🔹 СК «Зетта Страхование» в пятый раз подряд стала лидером «Народного рейтинга» страховых компаний на Банки.ру. По итогам 2020 года компания заняла первое место с результатом 65,7 балла. 70% отзывов, поступивших за 2020 год в адрес компании, оставили клиенты, довольные работой страховщика. Специалисты «Зетта Страхования» реагируют на все без исключения обращения и оперативно помогают пользователям.