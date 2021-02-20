Некоторые банки на текущей неделе ввели новые вклады, а также изменили ставки и условия по действующим. Разберемся в нововведениях.

На Банки.ру стартовала новая акция «Деньги к деньгам». Пользователи, которые оформят на сайте по промокоду один из вкладов, участвующих в акции, получают шанс выиграть 100 тыс. рублей. Акция проводится в период до 31 марта 2021 года.

ЮниКредит Банк ввел вклад «В лето». Минимальная сумма — 250 тыс. рублей. Срок привлечения — от 91 до 181 дня. Доходность составляет 4% годовых. Дополнительные взносы и расходные операции не предусмотрены. Проценты выплачиваются в конце срока.

Азиатско-Тихоокеанский Банк ввел вклад «Масленица». Депозит оформляется на 182, 367 или 500 дней. Процентные ставки составляют 4,5%, 4,7% и 5% годовых соответственно. Минимальная сумма — 50 тыс. рублей, максимальная — неограниченна. Пополнение счета и частичное снятие средств не допускаются. Выплата процентов осуществляется в конце срока.

Хоум Кредит Банк обновил линейку вкладов. Доходность депозита «12 месяцев» с возможностью пополнения счета в течение семи дней составляет 4,7—4,9%, «18 месяцев» — 4,8—5%, «24 месяца» — 5—5,2%, «36 месяцев» — 5,2—5,4% годовых. Минимальная сумма депозитов и минимальная сумма дополнительных взносов — 1 тыс. рублей.

Банк «Кубань Кредит» ввел новые вклады. Депозит «Процентище!» открывается на срок от 546 до 1 100 дней. Минимальная сумма — 50 тыс. рублей. Доходность составляет 5,15—5,25% годовых. Дополнительные взносы предусмотрены в течение 91 дня (включительно) с даты заключения договора суммами от 1 тыс. рублей при пополнении наличными через кассу банка. «В движении» оформляется на 181 день. Доходность составляет 3—3,5% годовых. Минимальная сумма — 500 тыс. рублей.

Автоградбанк ввел вклад «Праздничное настроение». Депозит оформляется на 460 дней под 5% годовых. Минимальная сумма — 10 тыс. рублей. Дополнительные взносы и расходные операции не предусмотрены. При досрочном расторжении договора, если средства находились на счете каждые полные 30 дней, ставка сохраняется.

Экспобанк изменил условия по вкладу «Счастье». Теперь депозит открывается в рублях, долларах и евро. Минимальная сумма — 30 тыс. рублей, 500 долларов или евро. По вкладу в рублях процентные ставки составляют 4,6—5,5%, в долларах — 0,1—0,25%, в евро — 0,05—0,1% годовых. Сроки размещения для рублевого депозита — от 91 до 1 500 дней, для вклада в долларах — от 181 до 732 дней, в евро — от 91 до 732 дней.