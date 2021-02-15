Рейтинговое агентство НКР подтвердило кредитный рейтинг банка «РЕСО Кредит» на уровне «A.ru» со «стабильным» прогнозом, следует из релиза агентства.

«Для банка характерна низкая склонность к риску, обусловленная консервативной политикой размещения привлеченных средств. На его балансе преобладают государственные и корпоративные облигации высокого кредитного качества», — сказано в сообщении.

По данным аналитиков, банк «РЕСО Кредит» поддерживает сильную ликвидную позицию. Ежемесячное соотношение ликвидных активов и совокупных обязательств в 2020 году составляло в среднем 62%. На высоких уровнях также поддерживаются отношение высоколиквидных активов к мгновенным обязательствам и отношение ликвидных активов к текущим обязательствам (45% и 81% соответственно в среднем на отчетные даты 2020 года).

В прошлом году произошли изменения в структуре обязательств в пользу рыночного фондирования за счет роста срочных вкладов физических лиц на 2,9 млрд рублей за 12 месяцев, вследствие чего доля средств населения увеличилась с 5% до 26% совокупных обязательств, заключили в НКР.

