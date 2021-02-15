Комитет Госдумы по государственному строительству и законодательству рассмотрел законопроект о налогообложении криптовалют и высказал свои замечания. Об этом сообщили в нижней палате российского парламента.

«Законопроектом предлагается установить право и обязанность физических и юридических лиц сообщать в налоговые органы о цифровой валюте — об обороте средств и остатке, в случае если сумма поступлений либо списаний цифровой валюты за календарный год превышает сумму, эквивалентную 600 тыс. рублей. Вводится обязанность таких лиц уплачивать налоги, а также ответственность за неуведомление налоговых органов и неуплату налогов. При этом налоговые органы получат законодательное основание для удовлетворения взысканий в принудительном порядке (будут вправе истребовать у банков выписки по счетам, которые использовались в связи с проведением операций с цифровой валютой, если имеются признаки, указывающие на возможное нарушение)», — отмечается в релизе.

Законопроект для целей налогообложения предлагает признать цифровую валюту имуществом. То есть предлагается приравнять налогообложение цифровой валюты к налогообложению имущества.

Председатель комитета Павел Крашенинников заявил, что внесение изменений в российское законодательство (не только налоговое) необходимо в целях урегулирования последствий распространения цифровой валюты и расширения числа экономических субъектов, использующих ее для различных целей. Однако в Гражданском кодексе РФ понятия цифровой валюты нет. А цифровые права определяются как названные в таком качестве в законе обязательственные и иные права.

При этом, как указано в статье 3 ГК РФ, нормы гражданского права, содержащиеся в других законах, должны соответствовать Гражданскому кодексу. Тем не менее в принятом ранее законе о цифровых финансовых активах (федеральный закон от 31 июля 2020 года № 259-ФЗ «О цифровых финансовых активах, цифровой валюте и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации») цифровая валюта рассматривается как вид платежного средства, ограниченный в использовании. «То есть признается факт наличия цифровых валют как особых объектов, а также их способность использоваться как средство платежа, а не просто «имущество», при этом запрещено предлагать их к оплате. Таким образом, цифровая валюта прямо цифровым правом не названа, в ГК РФ такого объекта, как цифровая валюта, нет, отнесение цифровой валюты просто к имуществу создает большую правовую неопределенность», — указывают депутаты.

Набиуллина предупредила о рисках инвестиций в криптовалюты Этот актив может использоваться для разного рода сомнительных операций, считает глава регулятора.

Использование понятия «цифровые валюты» в налоговом законодательстве создаст неопределенность налогового режима для огромного количества российских субъектов экономической деятельности и проблемы в правоприменительной практике. «При этом кредиторы по гражданско-правовым обязательствам будут находиться в худшем положении, чем налоговые органы, что нарушает принцип равенства всех перед законом», — подчеркнул Крашенинников.

В связи с этим установление налогового режима цифровых валют невозможно без уточнения круга объектов, которые могут быть отнесены к категории «цифровая валюта», определения их соотношения с категориями «цифровых прав», «денег», закрепленных в ГК РФ, а также установления четкого режима их использования. «Для этого необходимо предварительное включение в Гражданский кодекс понятия цифровой валюты (даже при условии ограничения ее гражданского оборота) и одновременное исправление этого понятия в законе о цифровых финансовых активах», — заявил Крашенинников.



Кроме того, требуют уточнения и предлагаемые законопроектом нормы о полномочиях налоговых органов запрашивать у банков выписки по счетам, которые использовались для проведения операций с цифровой валютой. Основания для направления такого запроса сформулированы в законопроекте крайне широко. Фактически налоговому органу предоставляется возможность направления запроса по упрощенной процедуре, а банки будут вынуждены в ответ предоставлять сведения по всем счетам и вкладам физических лиц, заключили в законодательном комитете ГД.