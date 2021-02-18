Обладателем премии «Банк года» в номинации «Онлайн-заявка на ипотеку» стал «Росбанк Дом».



«В 2020 году более 90 тысяч пользователей Банки.ру отправили заявки на ипотеку в «Росбанк Дом», который стоял у истоков развития ипотечного бизнеса в России. В прошедшем году банк активно работал над оптимизацией клиентского пути, упрощал процесс подачи заявки и создавал новые удобные дистанционные сервисы для клиентов. Благодаря этому банк получил более 20% заявок клиентов через онлайн-каналы», — отметила коммерческий директор Банки.ру Татьяна Бегус.

«Мы понимаем, что ипотека сейчас очень популярна, цифровизация развивается быстрыми шагами. Уверен, что мы сможем создать еще больше удобных цифровых сервисов для клиентов», — сказал директор филиала Росбанка «Росбанк Дом» Денис Ковалев.

