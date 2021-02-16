Сотовые операторы заинтересованы во внедрении «кошельков» для цифровых рублей на смарт-устройствах и в создании дополнительных сервисов для третьей формы нацвалюты, пишут «Известия» . Об этом сообщили представители «Билайна» и «МегаФона». Осенью 2020 года ЦБ разместил консультационный доклад о внедрении цифрового рубля и начал обсуждать концепцию с рынком.

По словам представителя «Билайна», операторов интересуют такие аспекты использования цифрового рубля, как ведение «кошельков» на Smart-устройствах, которое не предусмотрено в текущей версии концепции, а также возможность совершения платежных операций P2P без участия финансовых посредников, в том числе в офлайн-режиме. Привязка «кошелька» к абонентскому номеру даст возможность более гибкого управления цифровой валютой: с помощью смартфона можно будет хранить средства, переводить и расплачиваться ими, подчеркнул представитель «МегаФона». В роли идентификатора для привязки цифрового рубля к «кошельку» могут выступать уже существующие сервисы сотовых операторов, а для обеспечения безопасности возможна запись криптоключей пользователя на SIN-карту.

В Tele-2 заявили, что будут внимательно следить за развитием цифрового рубля. В зависимости от перспектив инструмента сотовый оператор будет принимать решение о запуске проектов с третьей формой валюты в компании.

​Глава ЦБ оценила риски введения цифрового рубля Ранее в Минфине назвали преимущества и риски внедрения цифрового рубля.

По словам экспертов, ЦБ выстраивает механизм прямого обмена виртуальными средствами через единый эмиссионный центр: предполагается, что у каждого гражданина будет свой индивидуальный «кошелек», сквозной для всех банков и функциональный даже в отсутствие Интернета. Ключом от личного счета-«кошелька» должен быть персональный гаджет: смартфон, планшет, часы или что-то еще. Это самый понятный для граждан и простой способ реализации, подчеркнули эксперты. По их мнению, для минимизации рисков необходимо на законодательном уровне проработать привязку номера телефона к профилю гражданина в ЕБС и ЕСИА, по аналогии с персонализированной картой клиента. Прежде чем привязывать «цифровой кошелек» к номеру телефона, необходимо быть на 100% уверенным в том, что его использует именно тот человек, на которого он зарегистрирован, пояснили эксперты.