Российский ретейлер Ozon выходит на рынок микрофинансирования, учредив компанию «Озон кредит», следует из данных ЕГРЮЛ.

ООО «Микрокредитная компания «Озон кредит» зарегистрирована 15 февраля в Москве, уставный капитал компании — 1 млн рублей. Учредители — ООО «Озон холдинг» (99%) и ООО «Интернет решения». Должность гендиректора, по данным ЕГРЮЛ, занял Дмитрий Малютин.



По данным ЕГРЮЛ, компания сможет оказывать услуги потребительского и промышленного кредитования.

«Ozon продолжает развивать финансовые сервисы, в том числе Ozon.Invest, который предлагает возможности кредитования продавцам нашего маркетплейса. Число наших партнеров растет, мы будем и дальше предлагать им новые продукты — об их запуске мы сообщим в момент готовности. Ozon зарегистрировал компанию и теперь займется вступлением в государственный реестр микрофинансовых организаций», — сообщили в компании.

Сейчас к Ozon.Invest подключены банки «Открытие» и МТС Банк, а также финтех-сервисы Simple Finance и «Папа Финанс».