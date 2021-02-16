Банк «Зенит» улучшает условия кредита под залог недвижимости, сообщает пресс-служба кредитной организации. Теперь срок по кредиту увеличен до 25 лет, сумма — до 30 млн рублей, а в перечень объектов залога включены апартаменты и индивидуальные жилые дома.

«Обновленный продукт дает клиентам возможность использовать заемные средства на любые цели, в том числе на рефинансирование кредитов сторонних банков и ведение предпринимательской деятельности», — говорится в релизе.

Клиенты могут оформить кредит под залог недвижимости сроком от трех до 25 лет. Максимальная сумма — до 30 млн рублей для жителей Москвы, Санкт-Петербурга и Московской области. Для жителей других регионов — до 15 млн рублей.



Банк принимает в залог жилую и коммерческую недвижимость, находящуюся в собственности как самого заемщика, так и юридических лиц. Объектами могут быть квартиры, индивидуальные дома с земельным участком, апартаменты и таунхаусы. Ставка по кредиту составляет от 9,99% годовых.