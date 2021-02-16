Льготную ипотеку на новостройки под 6,5% могли бы сменить программы целевой поддержки семей, снижение ставок по семейной ипотеке уже в этом году может дойти до 2—3%. Такое мнение высказали ТАСС опрошенные во вторник эксперты.

Президент России Владимир Путин поручил правительству РФ совместно с Банком России представить предложения по реализации льготных ипотечных программ в 2021—2024 годах, рассмотрев в том числе возможность снижения процентной ставки по программе льготной ипотеки для семей, имеющих двух и более детей.



Развитие льготных программ требует перехода от программ общего действия (например, субсидирование всех покупателей новостроек под 6,5%) к программам целевой поддержки, прокомментировал ТАСС главный эксперт компании «Русипотека» Сергей Гордейко. По его словам, в эту логику как раз вписывается программа поддержки семей с детьми, получающих кредит.

«Можно считать, что это начало практической дискуссии о судьбе массовой льготной программы (новостройки под 6,5%). С учетом ставок по специализированным программам («Дальневосточная ипотека» — 2%, «Сельскохозяйственная ипотека» — 3%), снижение ставок по детской (семейной) ипотеке дойдет до 2—3% в этом году. Сейчас они составляют 6% для всех и 5% для ДФО», — сказал эксперт.



Актуальность поддержки именно многодетных семей в России высокая — в стране 5,7 млн семей с двумя и более детьми, поручение предоставить предложения по развитию льготных ипотечных кредитов для семей является важнейшей социальной инициативой, отметил генеральный директор Рейтингового агентства строительного комплекса, эксперт тематической площадки ОНФ «Жилье и городская среда» Николай Алексеенко. «Ставки по льготной программе для семей с двумя и более детьми можно установить на уровне образовательных кредитов (3%), которые имеют популярность среди населения», — сказал он ТАСС.