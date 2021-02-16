СберБанк прогнозирует прибыль по итогам 2021 года значительно выше прошлогодней и сохраняет прогноз по выплате дивидендов за 2020 год на уровне не менее 50% от прибыли по международным стандартам финансовой отчетности. Об этом сообщил журналистам глава госбанка Герман Греф.



«Я надеюсь, что мы сформировали все необходимые резервы в прошлом году, в этом году не планируем досоздавать их по прошлогодним проблемным активам. В связи с этим мы результаты 2021 года оцениваем значительно лучше, чем прошлогодние. По дивидендам прогноз мы сохраняем — будем платить не менее 50%», — сказал он.