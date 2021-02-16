Банковский сектор РФ с середины февраля вернулся к устойчивому профициту ликвидности, сообщает Центробанк.

«В январе структурный дефицит ликвидности временно увеличился из‑за оттока средств по бюджетному каналу и запаздывающего выполнения усреднения обязательных резервов банками. С начала февраля приток средств в банки возобновился, и к середине месяца банковский сектор вернулся к устойчивому профициту ликвидности», — отмечается в очередном выпуске информационно-аналитического комментария «Ликвидность банковского сектора и финансовые рынки» .

В среднем за январский период усреднения обязательных резервов структурный дефицит ликвидности увеличился по сравнению с декабрьским периодом усреднения с нуля до 0,1 трлн рублей. На начало февраля дефицит ликвидности составил 0,8 трлн рублей после профицита ликвидности в 0,2 трлн на начало января.

Операции по счетам бюджетной системы были основным фактором оттока ликвидности в январе, следует из материалов ЦБ. «Доходы бюджета возросли за счет увеличения поступлений основных ненефтегазовых налогов (квартальные НДС и налог на прибыль, при этом НДФЛ несколько снизился) и социальных взносов. Бюджетные расходы увеличились по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, однако оставались сезонно низкими. Небольшой приток средств был сформирован операциями по покупке иностранной валюты Минфином России в рамках реализации бюджетного правила, увеличением объемов размещения средств в банках бюджетами субъектов Российской Федерации, а также купонными выплатами по ОФЗ, которые превысили объем размещения государственных ценных бумаг. При этом ожидаемого компенсирующего увеличения объема размещения временно свободных бюджетных средств со стороны Федерального казначейства в этот период не произошло. Это обусловило переход банковского сектора в ситуацию структурного дефицита ликвидности», — поясняет регулятор.

«С начала февраля приток средств по операциям Федерального казначейства возобновился, и к середине месяца банковский сектор вернулся к устойчивому профициту ликвидности. Ожидается, что в ближайшие месяцы эта ситуация сохранится, а профицит продолжит увеличиваться», — говорится в обзоре.

ЦБ прогнозирует сохранение структурного профицита ликвидности в банковском секторе в 2021 году​ В декабре 2020-го Банк России впервые с 2017 года зафиксировал структурный дефицит ликвидности банковского сектора.

В числе прочего Центробанк констатирует, что пандемия и связанные с ней ограничительные меры привели к росту волатильности факторов формирования ликвидности. Больше всего это отразилось на увеличении объема наличных денег в обращении. После новогодних праздников объем наличных денег в обращении сезонно сократился, однако приток средств за счет этого фактора был несколько ниже, чем в предыдущие годы: 0,2 трлн рублей при 0,4 трлн в январе 2020 года.

Ситуация с валютной ликвидностью в январе оставалась благоприятной, в том числе в результате значимого притока валюты в банковский сектор в ноябре, указывают также в ЦБ. Нерезиденты сохраняют значительный объем длинных позиций по рублю, размещая рубли в сегменте «валютный своп» в обмен на валюту.



«Структурный профицит ликвидности сохранится в течение 2021 года. Количественные параметры прогноза структурного баланса ликвидности будут уточнены с учетом обновленного макроэкономического прогноза в новом выпуске доклада о денежно-кредитной политике в феврале», — говорится в материале Банка России.