Минфин России разработал законопроект, предоставляющий право квалифицированным инвесторам — физическим лицам приобретать «вечные» облигации. Об этом сообщается в авторской статье заместителя министра финансов Алексея Моисеева для журнала «Финансы», текст которой опубликован на сайте ведомства.

По его словам, «лавинообразный приток частных инвесторов» на рынок, ставший во многом неожиданным, был вызван «смягчением денежно-кредитной политики, цифровыми технологиями, упростившими доступ частных лиц к торговле на финансовом рынке, и в немалой степени — агрессивным маркетингом финансовых посредников». Моисеев подчеркнул, что «процесс инвестирования граждан должен быть максимально осознанным. Фондовый рынок не должен восприниматься как некий Клондайк, на котором деньги сыплются с неба в неограниченных количествах».

«Нам крайне важно уберечь инвесторов от разочарований, которыми чреваты завышенные ожидания, и перенаправить большую часть денежного потока в сторону инструментов, приносящих пользу отечественной экономике в долгосрочном плане, а также помочь гражданам осознанно формировать себе источники пассивного дохода и сместить фокус с сиюминутного потребления на долгосрочные финансовые цели», — отмечается в материале.

Как рассказал замглавы Минфина, ведомство совместно с другими органами исполнительной власти работает над повышением доступности финансовых инструментов для различных категорий инвесторов, а также способствует расширению номенклатуры инвестиционных инструментов, в частности для того, чтобы социально значимые инфраструктурные проекты, а также социально ответственные «зеленые» проекты могли финансироваться с участием рынков капитала.

В этой связи Моисеев, в частности, напомнил, что недавно на отечественном рынке появился новый продукт — корпоративные бессрочные, или, как их еще называют, «вечные» облигации. Первопроходцем выступило ОАО «РЖД». «Выпуск бессрочных облигаций ОАО «РЖД», безусловно, стал заметным событием на фондовом рынке. «Вечные» облигации интересны как пассивным инвесторам, которые могут рассчитывать на стабильные поступления денег в неограниченный период времени, так и эмитентам, которым требуются средства для инвестиционных целей без лишней долговой нагрузки», — подчеркнул представитель Министерства финансов.

Он сообщил, что Минфином разработан законопроект, предоставляющий право квалифицированным инвесторам — физическим лицам приобретать «бессрочные» облигации, номинал которых равен 1 млн рублей или превышает эту сумму. «Данная норма позволит увеличить спрос на облигации без срока погашения при первичных размещениях, создаст поддержку ликвидности данного инструмента и одновременно пополнит инструментарий квалифицированных инвесторов новым доходным и надежным инструментом», — пояснил представитель финансового ведомства.

Ассоциации фондового рынка разработали механизм тестирования неквалифицированных инвесторов Если Банк России утвердит стандарт, именно эти вопросы брокеры будут использовать при тестированиях.

В числе прочего он рассказал, что в текущем году Минфин совместно с Банком России планирует довести до конца работу по расширению возможностей инвесторов, использующих индивидуальные инвестиционные счета типа «Б». Рассматривается возможность увеличения предельно допустимой суммы ежегодного взноса на ИИС с 1 млн до 3 млн рублей, а также возможность изъятия инвестором части денежных средств, учитываемых на ИИС, без закрытия счета и потери налоговых льгот.

«Предполагается также предусмотреть меры поддержки инвесторов, попавших в тяжелую жизненную ситуацию. Эти законопроекты сейчас проходят стадию межведомственного согласования, а также согласования с регионами России. По нашим оценкам, высока вероятность принятия их в текущем году», — добавил Моисеев.

Лимит взноса на ИИС могут увеличить до 3 млн рублей Предлагается также предоставить возможность изъятия средств без потери налоговых преференций в особых жизненных ситуациях.

Также совместно с Банком России в дополнение к двум существующим типам ИИС прорабатывается возможность создания ИИС третьего типа, который будет рассчитан на инвестиции на срок от десяти лет, напомнил он. Этот инструмент позволит развивать долгосрочные розничные инвестиции, чтобы в большей степени покрыть потребности российских компаний в долгосрочном рыночном финансировании. Прорабатывается возможность предоставления налоговых вычетов для инвесторов, которыми они смогут воспользоваться по истечении десяти лет владения счетом, выбрав для себя удобный вариант оформления вычета: на ежемесячно вносимую сумму через работодателя, но не более 6% от дохода, или на самостоятельно размещенную сумму, но не более 120 тыс. рублей в год.



«Резюмируя, можно сказать, что мы смотрим на развитие финансового рынка как на укрепление фундамента для будущего роста экономики. Обширная и устойчивая база отечественных инвесторов создаст стимул к развитию компаний с перспективными инвестиционными проектами в условиях рыночной конкуренции», — заключил Моисеев.