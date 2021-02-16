Летом рубль продемонстрирует самые слабые среднеквартальные уровни в 2021 году и просядет до 73 рублей за доллар и 91,3 рубля за евро ввиду возобновления зарубежного туризма. Об этом рассказал главный экономист SberCIB Investment Research Антон Струченевский, передает ТАСС.

«Значение геополитического фактора резко возросло в прошлом году и, судя по всему, останется значительным в этом году», — считает экономист. Согласно прогнозу компании, среднегодовые курсы составят примерно 72 рубля за доллар и около 90 рублей за евро. «Это хуже, чем было в 2019 году, но в целом это лучше результата на конец 2020 года», — заключил он.

С фундаментальной точки зрения рубль выглядит недооцененным, полагает Струченевский. На сегодняшний день премия за риск при вложениях в рубль составляет порядка 15%. «Премия за риск очень серьезно выросла, рост ее наблюдался в 2018 году, и сейчас она также находится на очень высоком уровне. <…> Она означает, что если бы не факторы, которые увеличивают премию за риск, рубль мог бы быть намного сильнее нынешних уровней», — пояснил эксперт, добавив, что рост такой премии также означает увеличение оттока капитала из страны.

«Начиная со второго квартала и практически до конца 2019 года Россия получала приток валюты, приток иностранного капитала, в итоге рубль был достаточно сильным. В 2020 году ситуация в корне изменилась, и во втором квартале, а особенно во втором полугодии произошел повышенный отток капитала», — сказал он, заметив, что в 2020 году в компании ожидают уменьшения оттока капитала до 34 млрд долларов с примерно 50 млрд.

Между тем сейчас есть потенциал для укрепления рубля, однако в III квартале в компании ожидают самого слабого рубля. В частности, это связано с выездным туризмом, который вновь «может заработать» на фоне прогресса в вакцинации от коронавируса. Таким образом, увеличение выезда и трат за рубежом будет оказывать давление на рубль.



Так, по прогнозам SberCIB Investment Research, в I квартале курс отечественной валюты в среднем составит 72,5 рубля за доллар и 89,9 рубля за евро, во II квартале — 71,5 рубля за доллар и 89,5 рубля за евро, а в III квартале просядет до 73 рублей за доллар и 91,3 рубля за евро. При этом в IV квартале он укрепится до 71 рубля за доллар и 88,8 рубля за евро — максимального значения за год.