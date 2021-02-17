Торговые сети сообщили Минпромторгу о том, что производители яиц и мяса птицы предлагают пересмотреть условия договоров — повысить закупочные цены на величину до 10%, пишут «Известия» , ссылаясь на источник на розничном рынке. По его словам, изготовители представили такое обоснование повышений, с которым торговые сети согласны. Когда запросы производителей объективны и обоснованы с экономической точки зрения, ретейлеры стараются постепенно повышать стоимость товаров, растягивая этот процесс во времени, уточнил источник. Ранее Минпромторг, Минсельхоз и бизнес подписали добровольное соглашение о стабилизации цен на сахар и подсолнечное масло — оно действует до 1 апреля. Источник добавил, что власти попросили торговые сети не принимать повышения закупочных цен и на другие товары, пока действует соглашение.

Председатель президиума Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ) Сергей Беляков подтвердил, что торговые сети уведомили Минпромторг о ценовых предложениях производителей яиц и мяса птицы. Объемы продукции на рынке сокращаются из-за сезонного фактора и массового распространения птичьего гриппа, пояснил эксперт. Производители ссылаются на рост стоимости кормовой базы, а также на существенное сокращение поголовья. Экономическое обоснование для повышения цены исчерпывающее, подчеркнул Беляков.

Минпромторг заявил об отсутствии планов по фиксации цен на яйца в России По данным Росстата, средняя розничная цена на яйцо куриное в январе 2021 года составила 76 рублей за десять штук.

В пресс-службе Минсельхоза сказали, что не располагают информацией о повышении отпускных цен со стороны основных поставщиков птицеводческой продукции, хотя могут быть предпосылки для некоторого повышения отпускных цен в краткосрочной перспективе. Предпосылок для существенного роста цен на мясо птицы и яйца нет, отметили в Минсельхозе. Куриное мясо дорожает ускоренными темпами с конца осени, сказали в Минэкономразвития. С ноября 2020 года по январь 2021-го цены выросли на 5,6%, стоимость яиц начала расти в сентябре. Такая динамика стала следствием дисбаланса спроса и предложения на этих товарных рынках, добавили в ведомстве.

По словам экспертов, некоторые производители действительно предлагают пересмотреть закупочные цены на часть дефицитного ассортимента. Последние пять лет цены на мясо птицы в рознице не росли, хотя уже в 2019 и 2020 годах себестоимость продукции увеличилась. Дорожают все составляющие кормов — зерно, шрот, аминокислоты, витамины, ветпрепараты, оборудование, упаковка, существенных расходов требует обеспечение бесперебойной работы птицефабрик из-за коронавируса, плюс на работу некоторых предприятий влияют вспышки птичьего гриппа. Как отметили эксперты, цены производителей яиц и мяса птицы повысились в среднем на 6% за февраль к январю, в 2020 году себестоимость продукции увеличилась на 20—25%, но изготовители «держали» отпускную цену практически без изменений, сказали они. Теперь запас прочности иссяк.