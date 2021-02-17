Уровень дефолтности первых льготных кредитов, выданных малому бизнесу в начале кризиса и пандемии, оказался примерно вдвое выше, чем по обычным ссудам, пишет РБК . Об этом говорится в совместном исследовании Объединенного кредитного бюро (ОКБ) и Frank RG (есть у РБК). Аналитики сравнили кредиты малому бизнесу одного поколения, которые выдавались в апреле — мае 2020 года, разделив их на льготные и обычные. Под льготными подразумевались ссуды на зарплаты под 0%.

По оценкам ОКБ, «зарплатные» кредиты начали становиться проблемными на пятый месяц после выдачи, то есть в сентябре и октябре прошлого года. Доля ранней просрочки (от одного дня) по таким ссудам в декабре составила 4,05%. Уровень просрочки по обычным, нельготным кредитам был ниже в 2,3 раза — 1,75%. Если смотреть долю неработающих кредитов свыше 30 дней (NPL30+), картина схожая: по льготным кредитам просрочка находилась на уровне 1,57% против 0,57% по обычным. В 2020 году каждый второй (53% от всех выдач) кредит МСБ оформлялся на льготных условиях. На «антикризисные» ссуды пришлось 14% общего объема выдач в прошлом году, или 300 млрд рублей из 2,16 трлн рублей. На 1 января 2021 года кредитный портфель банков в сегменте МСБ достиг 3 трлн рублей, увеличившись за год на 13%. Доля российских фирм из сегмента микробизнеса, имеющих хотя бы один кредит, в 2020 году увеличилась более чем вдвое — до 8% от числа активных участников рынка, оценили эксперты.

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Как отмечается в исследовании ОКБ и Frank RG, оценить качество всего портфеля МСБ пока невозможно, но за год уровень риска по портфелю скорее вырос. Почти четверть заемщиков в сегменте МСБ (24,1%) имеют уровень риска «выше среднего», за год доля таких клиентов увеличилась на 3,2 процентного пункта.

Высокая дефолтность по льготным кредитам неудивительна: на субсидированные ссуды могли рассчитывать именно компании из пострадавших отраслей, отметила старший кредитный аналитик Moody's Ольга Ульянова. В целом кредиты МСБ сформировали наибольшую среди всех кредитных сегментов долю реструктурированных кредитов. Если бы не массовые реструктуризации, у нельготных кредитов были бы все шансы перехватить пальму первенства по просрочкам у кредитов льготных, пояснила Ульянова. В Moody's прогнозируют, что 30% кредитов малому бизнесу, попавших на реструктуризацию, в итоге окажутся дефолтными. Среди льготных кредитов, выданных в пандемию, доля проблемных будет меньше, на уровне 20%, полагает эксперт.

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По словам директора рейтингового агентства НКР Дмитрия Орехова, рост дефолтов по обязательствам в сегменте МСБ начнется во второй половине 2021 года, когда завершится срок послаблений для банков по резервированию реструктурированных ссуд малому и среднему бизнесу. Эффект льготных кредитов проявится в марте, когда компании будут не связаны обязательствами по сохранению численности сотрудников, отметил президент ассоциации «Опора России» Александр Калинин. По словам Ульяновой, ЦБ вряд ли будет повторно продлевать льготы.