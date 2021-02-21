Московский Индустриальный Банк (МИнБанк) запустил новый продукт — кредит «Микро — Лайт» для субъектов малого предпринимательства, сообщает пресс-служба кредитной организации.

Кредит «Микро — Лайт» может быть выдан на сумму от 500 тыс. до 2 млн рублей (до 5 млн рублей — для действующих клиентов банка). Срок кредита определяется индивидуально, но не может превышать трех лет.

Залог не требуется. Договором предусмотрено поручительство собственника бизнеса и/или супруга (супруги) в том случае, если кредит оформляет индивидуальный предприниматель.

«Чтобы воспользоваться программой «Микро — Лайт», достаточно обратиться в любой офис МИнБанка с минимальным пакетом документов. Банк принимает решение в срок от одной недели, используя упрощенную процедуру рассмотрения кредитных заявок», — говорится в релизе.