Клиенты ДелоБанка могут бесплатно выпустить цифровую бизнес-карту, сообщает пресс-служба кредитной организации.

«Карта обладает полным карточным функционалом и после подключения к сервисам Apple Pay или Google Pay готова к использованию. Картой можно оплачивать покупки через терминалы и в Интернете, получать наличные в банкоматах с поддержкой NFC», — говорится в релизе.



Совершать операции по карте можно без ограничений, как и по обычной пластиковой карте. Пополнение расчетного счета карты доступно в банкоматах СКБ-Банка или банкоматах партнеров — «Открытия» и Альфа-Банка.

Выпустить карту можно в интернет-банке. Для этого достаточно нажать «Выпустить карту», и в течение нескольких секунд она будет открыта, ее останется только привязать к «кошельку» телефона или смарт-часам. Настроить лимиты по расходным операциям можно в мобильном или интернет-банке.