Госдума приняла в первом чтении законопроект, вводящий налогообложение доходов от операций с криптовалютами.

Документ, внесенный правительством, в целях Налогового кодекса признает цифровую валюту имуществом. Это позволит владельцам криптовалюты рассчитывать на юридическую защиту в случае каких-либо противоправных действий, а также отстаивать свои имущественные права в суде, пояснял ранее премьер-министр Михаил Мишустин.

Согласно законопроекту, доходы от операций с цифровой валютой будут облагаться налогом на прибыль или НДФЛ. Граждане и организации, имеющие право распоряжаться цифровой валютой, обязаны будут подавать в налоговый орган декларацию, если сумма операций с ней превысит 600 тыс. рублей в год. При этом цифровая валюта не будет подлежать амортизации, а операции, связанные с ее обращением, не будут облагаться НДС.

При неуплате или неполной уплате налога устанавливается штраф в размере 40% от неуплаченной суммы по таким операциям. За непредставление, несвоевременное представление или представление декларации с недостоверными сведениями устанавливается штраф в размере 10% от поступления незадекларированной цифровой валюты или суммы списания такой валюты (выбирается наибольшая из двух сумм). В случае нарушения сроков декларирования штраф составит 50 тыс. рублей. При выявлении признаков возможного нарушения налогового законодательства налоговики будут вправе получить от банков выписки по счетам физлиц, которые использовались для операций с цифровой валютой.

Комитет Госдумы по бюджету и налогам при доработке проекта ко второму чтению намерен уточнить перечень освобождаемых от НДС операций и перечень лиц, обязанных сообщать налоговикам о получении права распоряжаться цифровой валютой, представлять отчеты об операциях с ней и о ее остатках. У комитета также вызывает сомнение обоснованность наделения ФНС правом устанавливать порядок определения рыночной цены на цифровую валюту, поскольку это не соответствует положениям статьи 40 Налогового кодекса.