ВТБ стал обладателем премии «Банк года» в номинации «Забота о клиенте».

«При выборе победителя в этой номинации мы учитываем всю доступную нам информацию о работе банка с пользователями на нашей площадке, — рассказала директор департамента аналитики и контента Банки.ру Сабина Хасанова. — ВТБ удалось ответить на 13 тысяч поступивших обращений, решить более двух тысяч клиентских проблем и дать свыше пяти тысяч ответов на вопросы клиентов в горячей линии. Банк на протяжении всего года быстро реагировал на поступающие обращения, предоставлял на них качественные, полезные ответы и с большим вниманием относился к своим клиентам».

В ответном слове вице-президент ВТБ, руководитель департамента по работе с обращениями клиентов Ольга Мамедова поблагодарила от команды ВТБ за столь высокую оценку и дополнительную площадку для открытого диалога с клиентами. «Развитием качества продуктов и услуг мы занимаемся непрерывно, для нас это всегда было приоритетным направлением работы. Мы шаг за шагом выстраиваем клиентоцентричный сервис, потому что понимаем, что это краеугольный камень банковского бизнеса, мы стараемся охватить все входящие потоки, оптимизировать решения для обеих сторон, и эта награда — подтверждение того, что мы идем правильным путем», — добавила она.



Лучшим ВТБ признан и в номинации «Пресс-служба года». «С точки зрения журналиста идеальная пресс-служба — это четко отлаженная система взаимодействия, быстрая реакция на информационную повестку, качественная аналитика, честные ответы и информативные пресс-мероприятия. Неудивительно, что премию в этом году выиграла пресс-служба под руководством человека, много лет проработавшего журналистом, — пресс-служба банка ВТБ!» — отметила заместитель главного редактора финансового супермаркета Банки.ру Елена Янкина.

«Очень радостно получить премию именно по итогам 2020 года, полного изменений и вызовов для всей отрасли, он был полон напряжения и трансформации, — сказала в ответном слове старший вице-президент, руководитель департамента по работе со СМИ банка ВТБ Елизавета Голикова. — Вся команда банка ВТБ показала способность к трансформации и изменениям, мы не боимся последствий, беря за них ответственность».

