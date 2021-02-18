📰 Криптовалюту dogecoin придумали ради шутки, но только за последний год он подорожал на 1 500%, а капитализация сравнялась со стоимостью крупных публичных компаний, пишут «Известия» . Dogecoin возник на основе популярного в 2010-х интернет-мема с собакой породы сиба-ину, но его создатель признался, что не заработал на криптовалюте ничего. А денег, вырученных с продажи монет, едва хватило на подержанный автомобиль. К тому же, как выяснилось, криптовалюта сильно зависит от высказываний Илона Маска, 15 февраля одним твитом обвалившего ее курс. По словам экспертов, проекту удалось сделать из себя своеобразный символ «пузырей» и волатильности всех криптовалют.

📰 Котировки золота снизились до ноябрьских значений, до отметки 1,77 тыс. долларов за унцию, пишет «Коммерсант» . За пять дней непрерывного снижения золото подешевело на 4,2%, а относительно максимумов января — почти на 10%. Снижение связано с ожиданиями роста мировой экономики, а также с подъемом ставок в США. Активы биржевых фондов, инвестирующих в золото, потеряли за три недели почти 40 тонн и вернулись к значениям полугодовой давности — 3,29 тыс. тонн.

📰 Глава компаний Tesla и SpaceX Илон Маск поддержал предложение создать собственную криптовалюту и назвать ее marscoin, пишет РБК . Об этом он написал у себя в Twitter. Ранее Маск пообещал поддержать владельцев dogecoin в случае продажи криптовалюты. В комментариях к твиту один из пользователей посоветовал бизнесмену создать свою криптовалюту, например eloncoin, и сделать ее «валютой Земли». Другой предложил назвать ее marscoin. Маск согласился. «Это определенно будет marscoin!» — ответил он.

📰 В ближайшее время стоимость биткоина может превысить 61 тыс. долларов, спрогнозировали опрошенные «Известиями» эксперты. Курс биткоина снова побил исторический максимум и, совершив «бычий» разворот, превысил 52 тыс. долларов. Только за последнюю неделю он вырос на 17%, а с начала года — более чем на 77%. Основными причинами роста стали вложения институциональных инвесторов, громкие заявления представителей Tesla и Mastercard, а также стимулирующие меры поддержки населения от крупнейших центральных банков, считают аналитики.