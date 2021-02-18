Банк России с 18 февраля аннулировал лицензию банка «ПСА Финанс Рус» (регистрационный номер 3481, Москва) на осуществление банковских операций. Сообщение об этом опубликовано на сайте регулятора.

«Основанием для аннулирования лицензии у ООО «Банк ПСА Финанс РУС» послужило ходатайство кредитной организации, направленное в Банк России в связи с решением общего собрания участников о ее добровольной ликвидации (согласно статье 61 Гражданского кодекса Российской Федерации)», — поясняет пресс-служба Центробанка.



Согласно представленным в Банк России отчетным данным, кредитная организация располагает достаточным имуществом для удовлетворения требований кредиторов.

В банк будет назначена ликвидационная комиссия.

Банк «ПСА Финанс РУС» не является участником системы страхования вкладов.