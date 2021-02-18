Объем незаконного обналичивания средств в 2020 году в России сократился на 32 млрд рублей до 78 млрд. Об этом на ежегодной встрече банков с руководством регулятора сообщил зампред Банка России Дмитрий Скобелкин, передает ТАСС.

«Мы подвели итоги года, и, по нашим данным, объем обналичивания денег в банковском секторе сократился в 2020 году со 110 миллиардов до 78 миллиардов рублей. Это очень неплохой показатель с учетом того, что в пандемию этот вопрос стоял и стоит достаточно остро. Люди снимали деньги; люди, так сказать, которые занимаются не совсем правильной деятельностью, также пытались обналичивать денежные средства, но тем не менее банки, финансовые институты неплохо сработали в этом направлении», — сказал он.

Представитель ЦБ также уточнил, что объем сомнительных транзитных операций в 2020 году уменьшился до 600 млрд рублей с 720 млрд в 2019 году, а вывод денежных средств — до 52 млрд с 66 млрд рублей.



Кроме того, по словам Скобелкина, правоохранительные органы возбудили более 20 крупных уголовных дел на основании сообщений, которые банки отправляли в финансовую разведку.