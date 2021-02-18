Рейтинговое агентство Fitch Ratings изменило для Локо-Банка прогноз по долгосрочным рейтингам дефолта эмитента с «негативного» на «стабильный». Сами рейтинги банка подтверждены: в частности, РДЭ — на уровне «BB-», рейтинг устойчивости — на уровне «bb-».

«Пересмотр прогноза отражает снижение давления на профиль кредитоспособности банка, обусловленного пандемией и экономической конъюнктурой. Fitch полагает, что запас капитала и операционной прибыли до отчислений под обесценение у Локо-Банка является достаточным, чтобы покрывать дальнейшее потенциальное давление со стороны пандемии, в то время как произошедшее ухудшение качества активов является контролируемым», — отмечается в сообщении агентства.



Как уточняется, рейтинги Локо-Банка обусловлены его собственной кредитоспособностью, которая отражена в рейтинге устойчивости «bb-». «Рейтинг устойчивости учитывает историю стабильной прибыльности в течение кредитного цикла, хороший запас капитала и ликвидности и умеренное ухудшение качества активов, обусловленное пандемией. Рейтинг устойчивости также принимает во внимание ограниченную клиентскую базу банка в концентрированном российском банковском секторе и существенную подверженность рискам необеспеченного потребительского кредитования», — поясняют аналитики.