Пользователи мобильного приложения «СберБанк Онлайн» могли испытывать трудности с переводом средств с карты на карту, сообщает ТАСС со ссылкой на кол-центр СберБанка.

«Сегодня переводы денег с карты на карту через «СберБанк Онлайн» могли быть недоступны», — сообщили в кол-центре.

По данным сервиса Downdetector, клиенты также жалуются на проблемы с входом в систему и совершением платежа.

В пресс-службе СберБанка отметили, что затруднения уже устранены. «Они продолжались менее минуты. Все работает в штатном режиме», — заверил представитель пресс-службы.



Последний раз сбои в работе СберБанка были зафиксированы в декабре 2020 года, банк сообщал о проблемах при проведении операций по картам Visa.