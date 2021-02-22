Услуга потребительского кредитования под залог транспортного средства «Честный процент» стала доступна для клиентов банка «Фридом Финанс» в Москве и Московской области, сказано в релизе финучреждения.

«Клиент может использовать заемные денежные средства для приобретения легкового автомобиля иностранного производства у любого официального дилера, а также у дилера марки Tesla — Moscow Tesla Club. Кроме того, кредит может быть направлен на покупку дополнительного оборудования, устанавливаемого на приобретаемое ТС у дилера, оплату страховой премии по договору каско, ОСАГО или личного страхования. По условиям программы «Честный процент» исключены скрытые комиссии, отсутствуют излишние страховки и иные дополнительные услуги, связанные с обслуживанием и эксплуатацией автомобиля на период действия кредитного договора», — говорится в сообщении.

Сумма кредита составляет от 100 тыс. до 7,5 млн рублей и выдается на срок от года до пяти лет с возможностью досрочного погашения. Первоначальный взнос для автомобилей, приобретаемых у официального дилера, составляет 20% и 50% для автомобилей марки Tesla. Ставка по кредиту — от 11,5% годовых.

Подать заявку на «Честный процент» может любой гражданин РФ с постоянной занятостью в возрасте от 25 до 60 лет.