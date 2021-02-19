Росфинмониторинг разработал сервис для отслеживания преступных трансакций с криптовалютой, доложил президенту РФ Владимиру Путину глава ведомства Юрий Чиханчин.

«Мы совместно с правоохранительными органами и Академией наук в первую очередь разработали цифровой сервис, который позволяет нам анализировать криптотрансакции. Это даст нам возможность отслеживать эти трансакции в криптовалюте, и самое главное, мы сейчас отрабатываем признаки и критерии, которые в общем потоке трансакций могли бы нам показать, где есть преступление. Уже есть уголовные дела», — отметил Чиханчин.

Росфинмониторинг запускает онлайн-сервис для борьбы с отмыванием денег Об этом заявил глава ведомства Юрий Чиханчин.

Глава финансовой разведки подчеркнул, что ведомство тесно сотрудничает в этом направлении с коллегами за рубежом. «Это Финляндия (финансовая разведка), Люксембург, Лихтенштейн, Белоруссия, Мальта и другие. Данный проект находится на контроле у правительства, Минцифры нам помогает, чтобы в этом году его завершили», — добавил он.

Чиханчин заверил, что механизм, который называется «Прозрачный блокчейн», позволит увидеть все движения с криптовалютой и раскрыть конечного ее бенефициара.