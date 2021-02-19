Доля банков с высокими рисками теневых операций сократилась примерно на 60%. Такую оценку дал директор Федеральной службы по финансовому мониторингу Юрий Чиханчин в ходе рабочей встречи с президентом РФ Владимиром Путиным (содержание беседы приводится на сайте Кремля).

«Несколько слов хотелось бы сказать о работе с финансовыми институтами. Это основные поставщики информации нам, и здесь следующая ситуация. Совместно с Центральным банком подготовлено 13 законопроектов, которые приняты и запущены в работу, пресечена деятельность восьми теневых площадок. Доля банков с высокими рисками сократилась примерно на 60%: часть лишили лицензий, часть наказана другим способом. По критериям, которые совместно с банками разработаны, отобрали подозрительных операций в легальную экономику или, наоборот, вывод из легальной экономики — банки не дали порядка 190 миллиардов. Снижен объем подозрительных операций за последние два года примерно в два с лишним раза», — сообщил глава Росфинмониторинга.

Росфинмониторинг запускает онлайн-сервис для борьбы с отмыванием денег Об этом заявил глава ведомства Юрий Чиханчин.

Он констатировал, что «преступный мир ищет новые механизмы». «Раз в банки мы им запрещаем, не даем возможности, они привлекают нотариальные услуги, то есть нотариусы подписывают различные сделки. Запущен новый закон, и с 2021 года нотариусы будут иметь право отказывать в проведении таких операций, если они подозрительные. В прошлом году, в 2020-м, примерно на 25 миллиардов они выявили таких сделок», — рассказал Чиханчин.

По его словам, «продолжается использование судебной системы в противоправной деятельности, то есть попытки лжебанкротства». «Мы участвовали более чем в 5 тысячах судебных заседаний в качестве третьей стороны на сумму 600 с лишним миллиардов. И надо сказать, что это приносит результаты: примерно каждое десятое дело рассматривается судом не в пользу заявителя, то есть мы сохранили, не дали вывести порядка 70 миллиардов самими судами», — уточнил глава финразведки.

Росфинмониторинг пресек деятельность финансовой пирамиды с выходцами из «Кэшбери» Была пресечена деятельность иностранной компании «Антарес Лимитед», которая предлагала инвестировать в криптовалюту.

Также он упомянул о борьбе с псевдоброкерами: «Совместно с Генеральной прокуратурой, также с Банком России и коллегами из-за рубежа (это примерно около десятка стран, [в частности] Кипр, Эстония, Финляндия нам помогали) мы выявили около 350 зарубежных сайтов, и Роскомнадзор заблокировал эти сайты».

В числе прочего руководитель Росфинмониторинга доложил о более чем 5 тыс. финансовых расследований в сфере противодействия коррупции. «Провели более 5 тысяч финансовых расследований; порядка 500 уголовных дел, где мы принимаем участие. Выявлено активов на 35 миллиардов и уже возвращено активов на 38,5 миллиарда по коррупционным делам», — сообщил Чиханчин.

Кроме того, согласно его информации, по материалам Росфинмониторинга возбуждено более 120 уголовных дел в области гособоронзаказа и выявлен ущерб на 9 млрд рублей. «К сожалению, есть и факты преступлений в гособоронзаказе. С участием наших материалов возбуждено более 120 уголовных дел, выявлен ущерб на 9 миллиардов, арестовано 2,4 миллиарда, добровольно возвращено 1,5 миллиарда. И сейчас совместно с ФСБ мы работаем еще по ряду схем, связанных с гособоронзаказом», — сообщил Чиханчин.

«В целом еще раз подтверждается то, что вами было абсолютно правильно принято решение о введении системы контроля за гособоронзаказом, — обратился он к президенту. — Совместно с Министерством обороны, с правоохранительными органами нам удалось с момента запуска закона снизить количество фирм-однодневок примерно на 37% в системе гособоронзаказа, сократилось количество сомнительных операций примерно на 40%, а в целом подозрительные операции сократились в гособоронзаказе в три раза».

Росфинмониторинг усилит контроль за нецелевым расходованием бюджетных средств В ведомстве считают эту тему критически важной в текущих условиях.

«Здесь большую роль играют банки, которые определены работать с гособоронзаказом, в первую очередь Промсвязьбанк. Надо сказать, что количество операций в целом по гособоронзаказу выросло примерно в восемь раз в Промсвязьбанке, а количество клиентов — в три с лишним раза», — добавил глава Росфинмониторинга.

По его словам, уже в целом запущен механизм мониторинга и контроля за расходованием бюджетных средств. «На сегодняшний день порядка 2,5 триллиона рублей денежных средств находится на мониторинге у нас, порядка 36,5 тысячи контрактов, около 20 тысяч исполнителей и заказчиков», — уточнил он.



«В наибольшей зоне внимания по национальным проектам остаются дороги, образование… демография, где риски на сегодняшний день, на наш взгляд, высоки», — указал Чиханчин.

Он добавил, что также ведется работа «как по препятствующим мерам, так и по пресекающим» в сфере здравоохранения. «Особое внимание мы обращаем сейчас на те денежные средства, которые выделены в рамках COVID-19», — отметил глава Росфинмониторинга.