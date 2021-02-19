Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings изменило прогноз по долгосрочным рейтингам дефолта эмитента (РДЭ) банка «Санкт-Петербург» с «негативного» на «стабильный» и подтвердило РДЭ на уровне «ВВ» и рейтинг устойчивости на уровне «bb», говорится в релизе агентства.

«Пересмотр прогноза по рейтингам отражает мнение Fitch о снижении давления на финансовый профиль банка, обусловленного пандемией. Финансовые показатели банка были стабильными в 2020 году, в то время как объемы бизнеса восстановились во втором полугодии 2020 года после снижения во II квартале 2020 года из-за введения режима локдауна в стране. Мы полагаем, что давление на качество активов сохранится в 2021 году. Вместе с тем операционная прибыльность до отчислений под обесценение у банка должна быть достаточной, чтобы покрывать потенциальное увеличение отчислений под обесценение без существенного давления на капитал», — сказано в сообщении.

По данным аналитиков, в сегменте розничного кредитования банк фокусируется на продуктах с залоговым обеспечением (ипотечные кредиты и автокредиты), которые вместе составляли 17% от валовых кредитов на конец III квартала 2020 года. Диверсифицированные клиентские счета составляли 74% от суммарных обязательств на конец III квартала 2020 года и были устойчивыми в последние годы и в течение пандемии.

Операционная прибыль до отчислений под обесценение составила 5% от средних кредитов за девять месяцев 2020 года (в годовом выражении), обеспечив приемлемый запас прочности на случай потенциального увеличения отчислений под обесценение кредитов в результате продолжительного ухудшения качества активов без существенного давления на капитал, заключили в Fitch.

