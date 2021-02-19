Рубль несколько ухудшил позиции к доллару и евро по итогам основной валютной сессии пятницы, свидетельствуют данные Московской биржи.

Курс доллара расчетами «завтра» на 19:00 мск составил около 74,01 рубля, что на 10 копеек выше уровня закрытия предыдущих торгов. Евро на этот же момент стоил 89,75 рубля (плюс 37 копеек).



В ходе сессии было проведено 38,8 тыс. сделок с долларом на 2,4 млрд долларов и около 4 тыс. сделок с евро на 152 млн евро. Курсовые диапазоны равнялись 73,8—74,11 рубля за доллар и 89,42—89,87 рубля за евро.

Аналитик ИК «Фридом Финанс» Валерий Емельянов оценивает сегодняшнюю динамику рубля как боковую. «Рубль сегодня пребывает в боковой динамике. Доллар практически не изменился в течение дня, а евро вырос, но лишь благодаря подъему на межбанковском рынке — против основных валют, включая доллар… На ближайшей сессии не ожидается сильного роста, однако ряд игроков может выходить в твердую валюту перед тройными выходными, и это несколько ослабит рубль», — пишет эксперт.