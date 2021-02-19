Стоимость биткоина преодолела отметку в 54 тыс. долларов и обновила рекорд, свидетельствуют данные Coindesk.com.

На 21:14 мск курс криптовалюты составляет 54 591,77 доллара (плюс 5,11% за сутки). Максимальная отметка за последние сутки и за всю историю — 54 827,69 доллара.

Рыночная капитализация криптовалюты достигла 1,02 трлн долларов.

Согласно более поздним данным пятницы, курс биткоина превысил уже 55 тыс. долларов. На 22:05 мск он равнялся 55 484,9 доллара (плюс 7,33%), а максимум — 55 707,21 доллара.Капитализация достигла 1,03 трлн долларов.



Между тем, как пишет РБК со ссылкой на Reuters, аналитики американского инвестиционного банка JPMorgan Chase в записке для инвесторов указали, что биткоин — худший способ защиты от падения цен на акции. По их мнению, текущая цена биткоина значительно выше его справедливой стоимости. Аналитики уверены, что крупные инвестиции в биткоин увеличивают его корреляцию с циклическими активами, а это делает актив менее привлекательным для диверсификации портфеля.



Сторонники инвестиций в биткоин часто называют криптовалюту «цифровым золотом» и считают его средством страховки от инфляционных рисков, вызванных стимулирующей экономической политикой центральных банков и правительств по всему миру, отмечает Reuters. Однако, как подсчитали в JP Morgan, для того чтобы капитализация биткоина сравнялась с общим объемом инвестиций частного сектора в золото через биржевые фонды, монеты и слитки, курс криптовалюты должен вырасти до 146 тыс. долларов за монету.