Биткоин в ходе торговой сессии рос на 8,86% и в пике достигал 56 175 долларов. Об этом свидетельствуют данные торгов на площадке Coindesk на 00:17 мск. Таким образом, цена криптовалюты обновила исторический максимум.

По данным на 00:33 мск, биткоин рос на 8,56% и находился на уровне 56 018 долларов.

Биткоин — децентрализованная система одноименной криптовалюты на основе технологии блокчейн, которую может «добывать» (эмитировать) любой пользователь — участник системы. Для этого нужно создавать новые блоки системы.

Концепция системы была опубликована в ноябре 2008 года ее автором (возможно, коллективом авторов) под псевдонимом Сатоси Накамото. Пик популярности биткоина отмечен лишь в последние годы. Эмиссия биткоина естественным образом ограничена, в настоящее время большая часть биткоинов уже «добыта».