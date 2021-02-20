При покупке автомобиля не намерены экономить 13% россиян, говорится в исследовании РГС Банка. Согласно опросу, 4% респондентов готовы оформить кредитную карту, чтобы приобрести необходимое дополнительное оборудование и сопутствующие товары. Также 51% опрошенных планирует сэкономить за счет отказа от сервисных услуг, 48% готовы отказаться от оформления полисов добровольного страхования, а 46% предпочтут не устанавливать дополнительное оборудование в автомобиль и не делать автотюнинг, чтобы снизить финальную стоимость транспортного средства. Кроме того, 28% респондентов готовы отказаться и от каско, а 27% — перейти на более дешевую комплектацию автомобиля.

Не планируют экономить при покупке автомобиля 19% опрошенных, но 46% москвичей готовы отказаться при покупке автомобиля от сервисных услуг, 43% — от дополнительного оборудования, 42% — от оформления необязательных страховок, 25% намерены купить личный транспорт в более дешевой комплектации, а 16% — не оформят каско.

Мужчины чаще женщин отказываются экономить при покупке машины (16% мужчин-автолюбителей против 11% женщин). Люди старшего поколения (55+) более склонны к экономии при покупке автомобиля: половина из них готовы не устанавливать допоборудование, 52% — не оформлять необязательные страховки.