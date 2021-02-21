🔸 Банки.ру объявил победителей «Банка года». Заслуженные награды получили претенденты из числа компаний финансового сектора в 20 номинациях, в том числе ставших традиционными: «Банк года», «Банкир года», победители «Народных рейтингов», «Человек года» и др. Узнать о лауреатах премии можно из инфографики.

🔸 Чтобы начать инвестировать, в первую очередь необходимо выбрать компанию-брокера и открыть брокерский счет. В том, как это сделать, выясняем в деталях в рубрике FinTok.

🔸 На Московской бирже начались торги акциями фонда «Дивидендные аристократы США» (тикер FMUS). Аналогов этого инструмента в России пока нет. Разбираемся в сути предложения здесь.



🔸 Нашумевшая программа льготного ипотечного кредитования подходит далеко не всем. Вы не военный, у вас нет малолетних детей, наконец, вы не хотите в новостройку? Решение — ипотека по базовой ставке. Но это не приговор. О том, какой процент по ипотеке предлагают банки на покупку квартиры на вторичном рынке, узнаем из рубрики #оденьгахпросто.

А за полис «два». Как исправить ошибки в страховом полисе, не потеряв деньги? Переход в онлайн упростил жизнь страхователям, и теперь, чтобы обзавестись полисом, нужен только компьютер или смартфон. Однако экстремально быстрая цифровизация приводит порой к неожиданным проблемам.

🔸 Когда лучше всего покупать и продавать дивидендные акции? Тестируем четыре стратегии на котировках российских бумаг за 2020 год во второй части сериала Банки.ру «В поисках дивидендов».



🔸 СКБ-Банк объявил о запуске новой кредитной карты «ДА!». В качестве основных преимуществ карты заявлен кешбэк до 15%, возможность бесплатного обслуживания и льготный период, распространяющийся на снятие наличных. О плюсах и минусах узнаем в «Разборе Банки.ру».

🔸 Нефть уже стоит дороже, чем до провала в начале прошлого года. В том, кто из нефтегазовых компаний имеет наибольший потенциал, ведущие инвестшоу «Это к деньгам» разбираются вместе с начальником управления анализа рынков «Открытие Брокер» Антоном Затолокиным.