Правительство РФ утвердило продление федеральной целевой программы «Социально-экономическое развитие Республики Крым и города Севастополя» до 2025 года. С учетом продления программы ФЦП до 2025 года финансирование увеличено на 122 млрд рублей и составляет 620,2 млрд рублей, говорится в сообщении Минэкономразвития.

Основными целями программы являются интегрирование экономики Республики Крым и Севастополя в экономическое пространство России, обеспечение транспортной доступности, снятие инфраструктурных ограничений для обеспечения устойчивого экономического развития.

«По поручению президента была разработана программа с продлением до 2025 года, предусматривающая включение социально значимых объектов. Всего в рамках ФЦП регионам в период с 2021 по 2025 год будет выделено порядка 600 млрд рублей. На эти средства будет реализовано более 550 объектов. В их числе объекты комплексного плана по обеспечению надежного водоснабжения Республики Крым и города Севастополя, развитие инфраструктуры Крымской железной дороги, реконструкция и строительство подъездов от автомобильной дороги «Таврида» к Южному побережью Крыма в четырехполосном исполнении. Продление программы позволит лучше планировать инвестиционно-строительный цикл и реализовать все намеченные объекты в срок», — заявил заместитель председателя правительства Марат Хуснуллин.

Кроме того, документом предусмотрено продление упрощенного механизма доведения средств федерального бюджета при реализации мероприятий программы в 2021 году.



«Необходимость очередной корректировки программы предусмотрена продлением срока ее реализации до 2025 года, а также включением в том числе объектов и мероприятий комплексного плана по обеспечению надежного водоснабжения Республики Крым и города Севастополя», — отметил заместитель министра экономического развития России Сергей Назаров.